Truga folk med stikkvåpen

Politiet fekk ved midnatt melding om at ein mann truga busspassasjerar med eit stikkvåpen på ein buss ved Haukeland sjukehus i Bergen. Mannen gjekk av bussen, og trass i at politiet har søkt etter han, har dei førebels ikkje funne han. Ingen vart skadde under hendinga.