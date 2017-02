Politiet fikk like før midnatt melding om et ran på 7-eleven på Engen i Bergen sentrum.

– En person gikk inn i kiosken og truet til seg penger med det som blir beskrevet som en pistol. Deretter løp personen fra stedet, sier operasjonsleder Arve Samsonsen ved Vest politidistrikt.

Politiet har i natt lett etter gjerningspersonen med flere patruljer, blant annet en hundepatrulje.

– Vi har søkt i området rundt, men har ikke funnet noen så langt. Det vil i dag bli videre oppfølging av saken, vi må blant annet gå gjennom overvåkingsbilder for å prøve å finne ut hvem som har gjort dette, sier Samsonsen.

Politiet har ikke funnet våpenet, og kan derfor ikke si noe om det er et ekte våpen som ble brukt for å true til seg penger. Samsonsen forteller at det er et mindre pengebeløp som ble stjålet.

– Den som var på jobb i kiosken var naturlig nok preget av det som skjedde, sier operasjonslederen.