Truet passasjerer – nå er han dømt

En mann i 40-årene er dømt til ett år i fengsel for blant annet å ha truet tilfeldige passasjerer med softgun på Bybanen i Bergen. Han må også sone for å ha fremsatt grove trusler mot politiet, skriver BT. Det var i midten av januar at mannen ble pågrepet etter å ha gått rundt med en softgun på Bybanen og på Torgallmenningen.