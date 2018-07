Tror aldri vi får alle svarene etter Turøy-ulykken

Den 29. april 2016 omkom 13 personer i en helikopterstyrt på Turøyna i Hordaland. Helikopteret skulle frakte 11 passasjerer og to piloter hjem fra Gullfaks-feltet i Nordsjøen, men det styrtet 800 meter og traff en holme like ved den bebodde øyen Turøyna.

Mye er allerede kjent om hva som forårsaket havariet. Et såkalt planetgir i rotoren sprakk som følge av slitasje. Det førte til at hovedrotoren ble skilt fra helikopteret.

Torsdag utgir Statens havarikommisjon for transport (SHT) en rapport som vil inneholde kommisjonens forslag til å styrke sikkerheten for helikopterflyging.

– Jeg tror ikke at denne rapporten setter de to endelige strekene under svaret.

Det sier leder i fagforbundet Industri Energi, Henrik Fjeldsbø. Han ønsker svar på hva som gjorde at ulykken fikk utvikle seg uten at feilen ble oppdaget.

Flere ubesvarte spørsmål

Allerede få minutter etter ulykken hadde de første øyenvitnene pekt på at en skade på giret kan ha vært årsaken til styrten.

– Jeg hørte det kom et helikopter på vei fra Nordsjøen. Det var en rar lyd. Idet jeg så opp, løsnet rotoren og forsvant ut til venstre mens helikopteret vred over til høyre. Det gikk mer eller mindre rett ned i en bue mot sør, sa øyenvitnet John Sekkingstad til NRK på ulykkesdagen.

Fjeldsbø i Industri Energi mener at det er flere spørsmål som fortsatt er ubesvarte.

– Dette gjelder hva det var som gjorde at man fikk den sprekken i giret og hvordan dette kunne utvikle seg over så lang tid, uten at det ble oppdaget av noen av systemene, sier han.

Kommisjonsdirektør i SHT, William Bertheussen sier at rapporten vil avdekke ny informasjon om ulykken.

– Vi vil oppsummere undersøkelsene vi har gjort, fullt og helt. Arbeidet har vært gjennomført så grundig vi har kunnet, sier han.

– Forventer svar

Fortsatt er det helikopterdeler som ikke er funnet. Men mange av de viktige komponentene er blitt berget, blant annet av dykkere fra Forsvaret.

Bertheussen kan ikke love at rapporten vil gi svar på alle spørsmål. Han er likevel klar på at den vil være et viktig bidrag slik at det ikke skjer noe lignende igjen.

– Vi håper i alle fall at rapporten kan gi svar på mange av de spørsmålene som måtte være der. Vi føler at vi har gjort et så grundig og nøyaktig arbeid som overhodet mulig.

Bistandsadvokat for flere av de etterlatte, Svein Kjetil Svendsen, sier at de pårørende forventer å få svar på det som skjedde.

Svendsen har hentet inn amerikanske jusseksperter for å vurdere et søksmål. Ekspertene vil blant annet se på om anbefalingene etter et lignende havari på britisk sokkel i 2009, ble fulgt opp.