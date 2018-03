Trond Mohn æresmedlem i Brann

Trond Mohn er utnevnt til æresmedlem i Sportsklubben Brann. Det skjedde på klubbens årsmøte på Brann Stadion onsdag kveld, melder brann.no. I begrunnelsen står det at æresmedlemskapet går til en mann med et stort hjerte og et klokt hode. Trond Mohn er Branns 27. æresmedlem. Sigvald Taule, Jonny Taule og Ingvar Dalhaug mottok Branns hedersmerke.