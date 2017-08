Trefelling kan føre til køar

I tre dagar skal Statens vegvesen hogga tett og gamal skog i Fanavegen, like ved rundkøyringa for Laguneparken. Frå 10.00 - 14.00 og 17.00 - 19.00 fram til og med onsdag blir trafikken dirigert forbi i eitt felt. Det er stor trafikk i Fanavegen, så Vegvesenet ber folk rekne med at det blir køar.