– Jeg synes det er veldig bra. Det er altfor mange som kjører i ruspåvirket tilstand.

Silje Løtveit snakker om at politiet nå tar flere for ruskjøring. Denne gangen er det hun som er stoppet, på en kontroll i Åsane i Bergen.

I Vest politidistrikt ble tre ganger så mange tatt for ruskjøring i de første to månedene av 2017, sammenlignet med 2015. Det viser nye tall fra utrykningspolitiet i Vest politidistrikt.

Mens det til og med uke 9 i år har blitt tatt hele 118 personer i kontroller, ble bare 42 tatt i løpet av de første ni ukene i 2015.

På landsbasis er trenden mye den samme. I 2016 ble 2.406 personer anmeldt for ruskjøring, mot 1.066 i 2014.

Les også: Nå må du blåse uansett hvis du blir stoppet

UP-SJEFEN: UP-sjef i Vest politidistrikt, Terje Oksnes, tror ikke flere kjører i rus, men at politiet har bedre forutsetninger for å ta dem. Foto: Arne Frank Solheim / NRK

Tester for narkotika og alkohol

Utrykningspolitiet tror ikke at flere kjører under ruspåvirkning, men at de har bedre målinger og andre rutiner.

– Det er ikke noe grunnlag for å si at det er mer ruskjøring, men det er mer fokus på det og bedre metoder, og ikke minst tekniske hjelpemidler. Det gjør at vi har avdekket betydelig flere ruskjørere, sier regionsjef for UP, Terje Oksnes.

Når NRK er med UP på kontrollen i Åsane, bruker politiet en spyttsamler som man skal sleike på og dra rundt i munnen.

Den blir lagt i en analysemaskin som måler forekomsten av kokain, opiater benzodiazepiner, cannabis, amfetamin og metamfetamin. Etter få minutter får de svar om bilisten er påvirket av disse stoffene.

– Det gjør det lettere. Ofte er det vanskelig å se på folk om de kan ha tatt noe som ikke bør være i trafikken, sier politibetjent Bjarte Iversen.

Løtveit som ble stoppet var ikke nervøs for sin prøve.

– Nei, det er jeg ikke. Ikke i det hele tatt, ler Løtveit.

Bakgrunn: UP vil ha rustestere i politiet

TALLENES TALE: Nesten tre ganger så mange er tatt for ruskjøring i år som i 2015. Foto: Arne Frank Solheim / NRK

Rus i én av fem ulykker

Hver dag blir 140.000 bilturer gjennomført med en ruspåvirket fører bak rattet. Alkohol står for en fjerdedel av disse. På ulykkesstatistikken er ruskjørere høyt representert, hvor rusede bilførere står for 20 prosent av dødsulykkene.

– For det første tester vi alle vi stopper. Vi har mange flere ruskontroller rettet mot tider på døgnet, steder eller miljøer som kan mistenkes for ruskjøring.

Og kontrollen? Alle som ble testet i Åsane fikk kjøre videre.