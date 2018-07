Det skriver Bergens Tidende torsdag ettermiddag.

– Vi har hatt tre ungdommer i alderen 17-19 år i avhør. De har erkjent å ha forårsaket brannen, sier etterforskningsleder Andreas Høynes Hagenes ved Bergen vest politistasjon.

Onsdag i forrige uke, litt før klokken 06, rykket store brannmannskaper ut til håndballhallen Framohallen i Fyllingsdalen i Bergen.

Det hadde brutt ut brann i en stabel med paller og isopor som sto ved hallens vestre hjørne, og flammene spredde seg langs veggen og opp til taket.

Brann- og vannskadene betyr trolig at flere hundre håndballspillere i Fyllingen, både elitespillere og barn og ungdom, må vente i månedsvis på å bruke hallen igjen.

«Våre hjerter er knust», skrev breddetrener Elisabeth de Lange Gjesdal på Facebook.

Sjef ved Bergen vest politistasjon, Monica Mørk, var med på avhørene med ungdommene torsdag.

– Dette er tre ungdommer som skulle ønske at dette ikke hadde skjedd, og som er veldig lei seg. Det var ikke deres intensjon at det skulle ende slik, sier Mørk.

Tilstår brann i avhør

Politiet var raske med å fastslå at brannen var påsatt.

– De pallene begynner ikke å brenne av seg selv, sa politiets innsatsleder John-Endre Skeie til NRK på stedet.

Torsdag var tre ungdommer inne til avhør hos politiet.

– Først var to av dem mistenkte, og en hadde status som vitne. Nå er alle tre mistenkt, sier Hagenes.

De tre er foreløpig siktet for skadeverk.

Har overvåkningsbilder

Onsdag fikk politiet over bildene fra overvåkningskameraet utenfor hallen.

De viser at flere ungdommer ankommer hallen sent kvelden i forveien. Der går de løs på flere av colaautomatene som klubben hadde plassert utenfor fordi de skulle hentes av leverandøren.

– Da jeg kom til hallen etter brannen onsdag morgen, så jeg at det var gjort hærverk på flere av colaautomatene. Da skjønte vi at de var på «tape». Kameraet dekker stedet der colaautomatene sto, men ikke der brannen startet. Bildene er så bra at det går an å identifisere personene, sa Anders Fältnes til NRK.

Etterforskningsleder Hagenes ønsker ikke å opplyse hva som ledet politiet til de tre ungdommene.

– Det jeg kan si er at bildene fra overvåkningskameraene har vært viktige i etterforskningen, sier han.