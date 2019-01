DYRT: De nye fergene koster Torghatten Nord flere hundre millioner kroner per stykk. Her i Brevik ligger to av dem. De tre andre, MF «Huftarøy», MF «Samnøy» og MF «Færøy», ligger fortsatt ved verftet Tersan like utenfor Istanbul i Tyrkia.

Foto: Tomas Østberg-Jacobsen