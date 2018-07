Tre tiltalt for narkotikavirksomhet

Tre menn i midten av 20-årene er tiltalt for smugling og salg av flere kilo med dopingmidler. De skal ha drevet omfattende dopingvirksomhet fra en loftsleilighet i Bergen, skriver BA. Mennene skal blant annet ha solgt i underkant av seks kilo dopingmidler over tre år. Ifølge politiet er de tre en del av et større nettverk, der personer knyttet til eiendom, utelivsbransjen og dørvaktmiljøet i Bergen skal være tilknyttet.