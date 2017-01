Tre tatt for ran og kidnapping

Tre personar i 20-åra er arrestert, etter at ein mann blei tvunge inn i ein bil, slått, trua og rana i Bergen sentrum laurdag kveld. To menn blei arrestert same kveld, og måndag er ein tredje mann tatt. Det skriv BT. Politiet meiner det er snakk om eit internt oppgjer knytt til narkotikagjeld.