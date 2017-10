Tre stenger vegen ved Haukeland

Sterk vind har blese ned fleire tre i Bergen. Fleire tre sperrar vegen like ved Haukeland sjukehus, melder politiet. Trea i vegbanen gjer at det ikkje er mogleg å nå Haukeland sjukehus frå Årstadveien. Samstundes melder ein innringar at eit tre sperrar vegen i St. Olavs vei ved Gimle skole.