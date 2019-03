Tre skadd på Bergensbanen

Tre personar er skadde etter at eit isras trefte toget frå Bergen til Oslo tysdag mellom Bergheim og Flå i Hallingdal. Fleire ruter blei knust. Bane Nor har kontrollert strekninga. Toget reiste vidare frå Flå stasjon mot Oslo like før klokka 14.