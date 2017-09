Tre sjåfører anmeldt

Statens vegvesen hadde i dag tungtransportkontroll på Stord. Det ble nedlagt bruksforbud for tre av 13 kjøretøy kontrollørene undersøkte, blant annet for lastsikring. Tre sjåfører ble anmeldt, to for gjentatte brudd på kjøre- og hviletidsreglene, og én for ikke å ha førerrett i Norge.