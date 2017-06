Tre sikta etter dødsfall

Tre personer er no arresterte og sikta etter at ein mann blei funnen død i Stølegaten i Bergen sentrum torsdag. Politiet sikta i utgangspunktet ein mann i 30-åra. I dag opplyser politiadvokat Eli Valheim til BA at ytterlegare to personar er sikta og arresterte. Ifølgje avisa skal alle ha vore til stades i leilegheita i løpet av torsdagen.