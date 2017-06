Tre sendt til sjukehus

To bilar må tauast etter trafikkulukka på Sotravegen på riksveg 555. Tre bilar var involvert i krasjen, som skjedde like før Lianakktunnelen i retning Loddefjord. – Tre personar er sende til sjukehus og fire til legevakt for sjekk, seier operasjonsleiar Terje Magnussen i politiet. Trafikken går forbi i eitt felt.