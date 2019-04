Tre pågrepet på nachspiel

Et slagsmål brøt ut på et nachspiel i Østre Muralmenning i Bergen, forteller Dag Sætre i politiet. En person ble skadet og det var mye blod på stedet. Politiet fikk melding om knivstikking, men ingenting tyder på at kniv er brukt. Den skadde fikk konstatert armbrudd og ble kjørt legevakten. Tre personer ble pågrepet og sitter i varetekt.