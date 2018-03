Tre nye tilfelle av omgangssjuke

DNT har registrert tre nye tilfelle av omgangssjuke på sine hytter sidan i går ettermiddag. To tilfelle på hyttene Mårbu og Rauhelleren, og eitt på den sjølvbetente hytta Kjeldebu. – Vi har ikkje lenger mange som er sjuke på same stad, så vi håpar at det verste er over no. Vi heldt fram med vaskerutinane og håpar det heldt seg på eit moderat nivå ut påsken, seier dagleg leiar i DNT, Henning Hoff Wikborg.