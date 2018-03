Tre nye med omgangssyke på Vidda

Henning Hoff Wikborg, daglig leder i Den Norske Turistforening i Oslo og Omegn, forteller at de har registrert to eller tre nye tilfeller av omgangssyke på turisthyttene deres på Hardangervidda siden søndag kveld. – De tre personene fraktes akkurat i dette øyeblikk bort fra hyttene med skutere, forteller Wikborg. I løpet av helgen ble 30 personer fraktet bort fra hyttene etter det man frykter er et utbrudd av norovirus.