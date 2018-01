Tre nominasjoner for Sigrid

Den bergensbaserte popsensasjonen Sigrid er nominert i hele tre kategorier foran årets Spellemannpris: Årets nykommer, popsolist og for årets låt med «Don't Kill My Vibe». I sistnevnte kategori konkurrerer 21-åringen mot bl.a. Alan Walker og Kygo. Se alle de nominerte her.