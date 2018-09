Tre menn dømt i en av norgeshistoriens største dopingsaker

Det var i august at statsadvokaten tok ut tiltale mot ti personer i en dopingliga som opererte i svært stor skala. Nettverket skal ha omsatt dop over nettet for flere titalls millioner kroner.

Torsdag har tre av dem fått sin dom, skriver Bergens Tidende.

Mennene er funnet skyldig etter den såkalte mafiaparagrafen. To av dem er dømt til fengsel i tre år og to måneder, mens den tredje er dømt til tre års fengsel, skriver avisen.

Alle erkjente straffskyld da saken gikk for Bergen tingrett tidligere i september.

– Det var et lite helvete jeg ikke ønsker å gå gjennom en gang til. Vi fortjener selvsagt straff for det vi gjorde, sa den ene tiltalte til BT for snart en uke siden.

450 år med bruk

Politiadvokat Kristin Harstad uttalte på en pressekonferanse i august at dette var en av de største dopingsakene som har blitt etterforsket i Norge.

De fleste av de involverte holder til på Vestlandet.

I retten innrømmet de tre mennene å ha hatt befatning med dopmengder som tilsvarer 450 år med sammenhengende misbruk av anabole steroider, skriver BT.

Mennene, som er 25, 26 og 27 år gamle, får også inndratt 100.000 kroner hver av retten.

De øvrige syv tiltalte skal i retten i januar. Dette er en større sak som skal gå over 25 uker.

PRESSEKONFERANSE: I august ble det avholdt pressekonferanse om dopingtiltalene. Du trenger javascript for å se video. PRESSEKONFERANSE: I august ble det avholdt pressekonferanse om dopingtiltalene.

Omfattende dopingsak

Det hele startet i november 2015, da politiet gjorde et stort dopingbeslag på et loft i Bergen. To personer ble arrestert av politiet.

I desember samme år ble ytterligere tre personer arrestert etter at politiet avdekket et dopinglager på 15 kilo i Hokksund.

Det ble samtidig tatt beslag i en større mengde legemiddel. Den samlede salgsverdien av beslagene var på 30 millioner kroner følge etterforskningslederen.

– Som følge av etterforskingen har politiet opprettet straffesaker mot i overkant av 100 personer, uttalte politiadvokat Harstad til NRK i august.

36 av de ble arrestert og siktet for å ha en rolle i nettverket, ved å stå bak eller medvirke til omsetning av dopingmiddel.