Tre kunstverk fjernet på under en uke: – Jeg blir forbannet

2. påskedag ble gatekunstneren AFKs bilde av Julian Assange tatt ned fra veggen i Fosswinckels gate. Deretter forsvant RIPs verk «The Great Banana Conspiracy» fra Nygårdsgaten.

Så kom meldingen om at skulpturen «Vetten», laget av AFK, var forsvunnet fra byfjellet Fløyen.

Fredag kveld skriver BA at AFK nå har fått Assange-maleriet tilbake. Bildet har fått en god del skader.

Gatekunstneren, som har skjult identitet, fortviler likevel over tapet av metallskulpturen som ble satt opp på Fløyen i 2017.

– Min umiddelbare reaksjon var vantro og fortvilelse. Jeg har ingen anelse om hvem som står bak eller hva slags motivasjon vedkommende måtte ha, sier AFK til NRK.

Blir motivert til å fortsette

Det er ikke bare denne uken at AFKs kunst har forsvunnet fra gatebildet i Bergen.

I fjor forsvant maleriet «Making a Martyr», som viser tidligere justisminister Sylvi Listhaug med en tornekrans rundt hodet. Det ble senere solgt for 500.000 kroner.

AFK mister ikke motet, selv om kunsten han henger opp, raskt blir tatt ned.

– For min del forsterker det bare motivasjonen til å lage mer gatekunst for å inspirere til empati.

PÅ HUSVEGGEN: Her hang AFKs «Making a martyr» før det ble stjålet. Foto: Alrik Velsvik / NRK

Forbannet

Karl Kleveland hjalp AFK å sette opp statuen «Vetten» for to år siden.

Den veier mellom 40 og 50 kilo og ble montert i en fjellside langt fra nærmeste bilvei.

– Jeg er forbannet og irritert. Det må ha vært minst to personer for å klare å løfte den og bære den bort. Den var boret ned i stein, sier Kleveland og kaller det er hærverk.

FOLKETS KUNST: – AFK gir kunsten til folket, og da skal den bli hos folket, sier Karl Kleveland. Foto: Sissel Rikheim / NRK

Kunsten forsvinner

De siste årene har bergenserne flere ganger opplevd at populær gatekunst forsvinner:

– Her i Bergen blir alt ødelagt, sier Kleveland.

BORTE VEKK: RIPs verk «The Great Banana Conspiracy» er fjernet fra denne platen i Nygårdsgaten. Foto: Silje Thalberg / NRK

– Forsvinningene øker verdien

Christian Hundevadt, som driver kunstforumet Kunstveggen.no, tror det er flere tyverier av kunstverk fra gaten, fordi det er mer gatekunst i byen enn tidligere.

Flere gatekunstnere lager kunst med utgangspunkt i dagsaktuelle og politiske temaer.

Verkene får mye oppmerksomhet. Da stiger verdien.

– Og da øker sjansen for at verket blir stjålet. Det er ikke nødvendigvis utelukkende negativt for kunstnerne. Det fører til at de blir mer kjent og fremtidige verk blir mer attraktive, avslutter Hundevadt.