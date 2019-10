Tre hus skadet av stein

Nordhordland-lensmann Kjell-Idar Vangberg opplyser tirsdag formiddag til NRK at tre hus har fått skader etter sprengingsuhellet i Alversund mandag. Politiet er tirsdag på stedet og undersøker nabolaget. Byggearbeidet på den nye barneskolen er midlertidig innstilt, inntil området blir frigitt av politiet. Arbeidstilsynet opplyser til NRK at de vil vurdere hva de eventuelt skal foreta seg i saken etter at de har fått en rapport fra politiet i saken. DSB vil ikke føre tilsyn, fordi uhellet ikke førte til personskade.