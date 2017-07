Tre hester på vandring

Politiet fikk like før halv tre i natt melding om tre løse hester på E39 ved Haukås i Åsane. – Vi fikk hjelp av hestekyndige som har fanget dem inn og forbarmet seg over dem, men vi venter fremdeles på at eier skal melde seg, forteller operasjonsleder Arve Samsonsen i Vest politidistrikt. Hverken trafikanter eller hester har blitt skadet under hendelsen.