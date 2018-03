Tre førarkortbeslag onsdag

Utrykkingspolitiet Vest stansa 217 bilistar for fartsoverskridingar onsdag. Fire mista sertifikatet. Bilen med høgast fart blei stansa i 91 km/t i 60-sonen ved Haugsvik på E16. Tre blei stansa mistenkte for ruskøyring. På same dag i fjor blei 182 køyretøy stansa. då mista tretten lappen.