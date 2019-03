Kvinne (80) overførte 170.000 kroner til afrikansk mann for å få besøk

ODDA (NRK): Utanlandske svindlarar bygde opp sterke tillitsforhold til eldre norske kvinner. Sjølv etter at politiet tok ut tiltale, nektar fleire for at dei er ofre, og har framleis kontakt med svindlarane.