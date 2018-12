Tre barn skadd i tunnelulukka

I tillegg til den 6 år gamle jenta som er alvorleg skadd etter kollisjonen i Eikefettunnelen søndag, melder Haukeland universitetssjukehus at to gutar på 9 og 10 år er innlagt med lettare skader. Det same gjeld fire vaksne mellom 34 og 66 år.