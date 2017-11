Trassa rådmannen om Masfjordbrua

Samferdslepolitikarane i Hordaland gjekk i dag inn for å søka om pengar for å få realisert Masfjordbrua. Det er venta at staten vil stilla opp med over ein milliard i såkalla ferjeavløysingsmidlar, men fylkeskommunen må betala rentene på fleire hundre millionar kroner. – Dette går ut over det vi har økonomisk bereevne til, seier fylkesrådmann Rune Haugsdal, som meiner ein ikkje bør gå vidare med prosjektet.