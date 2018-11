Trappar opp søket etter mann

Åtte båtar og to helikopter er med i søket, når HRS trappar opp leiteaksjonen etter ein mann i 50-åra, som vart meld sakna i går. Det har vore fint vêr og gode leiteforhold, utan at det er gjort funn. Det vert no leitt i området Fedje–Fensfjorden.