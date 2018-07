Trafikkulykke i Hardanger

I Erdal i Hardanger ble det i natt meldt om en trafikkulykke på rv 7 mellom Hardangerbroen og Eidfjord. En bil kjørte i fjellveggen på sin høyre side, for deretter å gå over i autovernet på motsatt side. Det var to personer på 18 og 17 år i bilen. De to ble sendt til sykehuset på Voss for en sjekk og viste seg å være uskadet. Politiet tror uhellet skyldes at føreren sovnet bak rattet.