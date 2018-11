Trafikkulykke i Arna

To lastebiler har vært involvert i et trafikkuhell i Sætretunnelen på E16 i Arna. Speilet på den ene lastebilen traff vinduet på den andre. En av sjåførene fikk kuttskader og er sendt til Bergen legevakt. Veien er ryddet og åpen for trafikk.