Trafikkulukke i Gullbotn

Politiet er på veg til Gullbotn der det har vore ei trafikkulukke like etter turistheimen i retning Samnanger. Sjåføren skal ha mista kontroll og køyrd av vegen. – Det ser ut til at det har gått greitt med dei to personane i bilen. Trafikken flyt greitt på staden, opplyser operasjonsleiar Knut Dahl-Michelsen i Vest politidistrikt.