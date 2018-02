Trafikkuhell ved Frekhaug

Politiet fortel at det har vore eit trafikkuhell ved Dalemarka i Nordhordland. Ein bil har sklidd av vegen og treft ein stolpe. Føraren, ein 20 år gammal mann, melde sjølv frå til politiet, og skal vere uskadd. – Det er veldig glatt i området, og stolpen heng på leidningane, om lag ein meter over bakken. Det kan vere greitt å vere obs på for dei som er i området, seier Frode Kolltveit, operasjonsleiar i Vest politidistrikt. BKK er på veg til staden.