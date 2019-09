Trafikkuhell i Vaksdal

Det har vore eit trafikkuhell mellom to bilar i Stanghelle i Vaksdal kommune, melder 110-sentralen i Hordaland på Twitter. Alle skal vera ute av bilane. Politiet melder at det var ei møteulykke, men at det ikkje var front mot front. Alle naudetatane er på veg til staden.