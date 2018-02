Trafikkuhell i Sveio

Klokka 03.40 fekk politiet melding om eit trafikkuhell ved Sveio kyrkje. Melding om at ein bil hadde køyrd i ein murvegg. Fleire personar i bilen, men ingen skal ha blitt skada. Glatt vegbane på staden, og det var behov for tauing av bilen. Fører, mann (22) blir meldt for aktlaus køyring.