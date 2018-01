Trafikkork i sentrum

Trafikken står helt stille i sentrum etter at Fløyfjellstunnelen ble stengt i 10.50-tiden. Årsaken til trafikkfloken i sentrum er at et stort kjøretøy smalt opp i taket i Fløyfjellstunnelen. Vegtrafikksentralen opplyser at de har folk til stede i tunnelen som jobber med å fikse skadene.

- Vi har folk inne i tunnelen for å inspisere skadene, sier Amundsen.