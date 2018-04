Trafikken minkar på E16

Klokka 23.00 ser Vegtrafikksentralen at køen på E16 inn mot Bergen blir kortare og at trafikken stadig flyt betre. Det kjem også færre bilar frå Voss og frå Kvamskogen via fylkesveg 7. – Køen på E16 startar no eit stykke etter Vaksdal og blir stadig kortare, seier trafikkoperatør Jan Marøy.