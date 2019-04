Totalskadd hus i Masfjorden

Bolighuset som tok fyr i en brann på Solheim i Masfjorden er totalskadd og vil brennes ned kontrollert. Brannen startet i et uthus. Politiet skrev tidligere i kveld at en garasje og et verksted hadde tatt fyr, men har senere rettet til at bolighuset er et kombinert hus med bolig, garasje og verksted. Fem personer kjøres til legevakt for sjekk etter å ha inhalert røyk, skriver politiet på Twitter.