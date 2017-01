– Så høg vasstand me ventar no, skal berre koma kvart tiande til tjuande år, seier statsmeteorolog Anne Mette Olsen.

Prognosane til Meteorologisk institutt viser at vatnet kan stå rundt 20 centimeter over Bryggen. Det vil seia 220–225 centimeter over sjøkartnull når floda tek til på det meste torsdag føremiddag.

Vestavinden påverkar

Sterk vind frå vest, lågtrykk og fullmåne torsdag er grunnen til at uvanleg store vassmengder blir pressa mot land.

Folk i vestlandsfjordane må òg vera obs på den høge vasstanden. Vestavinden kan bidra til å stua vatnet opp inne i fjordarmane.

Olsen og kollegaene ved Meteorologisk institutt har gått ut med eit såkalla Fase A-varsel for strekninga mellom Åna Sira og Stad.

Det betyr at eit ekstremvarsel med eit namngjeve uvêr kan verta neste steg.

FRAM MED TREPALLER: Skal du innom Bryggen torsdag føremiddag må du vera budd på å vassa. Her frå 2011. Foto: John Gunnar Skien / NRK

Bryggen vil renna over

I prosjektrapporten Regional havstigning frå 2009 har Rambøll laga ei rekkje terrengmodellar som viser område i Bergen ved eit stormflonivå sett til 2,37 meter over normalen.

Dette er 37 centimeter høgare enn Bjerknessenteret sitt høgaste estimat for stormflo i 2050, og 39 centimeter lågare enn høgaste estimat for stormflo i 2100.

Maksvarselet for torsdag ligg berre 12 centimeter under dette. Som du kan sjå av illustrasjonane kan Bryggen i Bergen venta seg saltvatn langt oppetter husveggane dei neste dagane.

På det høgaste er bryggekanten utanfor Bugården 1,97 meter. Alt tyder på at havet dermed vil renna inn før floda etter prognosane skal vera på sitt høgaste.

Sidan dei gamle trehusa på Bryggen ligg endå lågare, kan store mengder saltvatn bli liggande att når havet trekk seg attende.

– Eg er ganske sikker på at det kan bli problem i dette området, seier statsmeteorologen.

2011: Slik såg det ut på Bryggen i 2011. Torsdag kan det bli mykje verre. Foto: Dag Harald Kvammen Andersen / NRK

– Smakebit på det me har i vente

– Varslinga indikerer at det blir badetilhøve. Det ligg an til å bli som i 2005, då den lågareliggjande brygga sto under vatn. Her blir det fram med trepaller, seier oseanograf og klimaforskar ved Bjerknessenteret, Helge Drange.

Under stormfloda i 2005 var vasstanden 220 centimeter over sjøkartnull. Rekordmålinga skriv seg frå 27. februar 1990. Då var vasstanden 241 centimeter over normalen.

SNART VANLEG: Klimaforskar Helge Drange fotografert på Bryggen for fem år sidan. Han meiner floder som den som råkar Bergen torsdag er ein smakebit på kva me har i vente. Foto: Universitetet i Bergen

Men det er historie. Drange er meir uroa for framtidsutsiktene. Floder som den som er venta, kan verta årlege hendingar mot slutten av dette hundreåret, meiner klimaforskarar.

Forskarmiljøet ved Bjerknessenteret har stått bak fleire rapportar til FNs klimapanel. Dei spår at det som i dag vert rekna som 20-års flaum, i framtida vil vera ei årleg hending.

– Med dagens klimagassutslepp vil det vera tilfelle mot slutten av dette hundreåret. Det som i dag er ekstremt blir mykje meir vanleg.