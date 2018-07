Torevêret har nådd fylkesgrensa

Det regnar no godt i indre strok, og det går eit nedbørsbelte over dei indre delane av Hordaland, fortel vakthavande meteorolog Mette Skjerdal ved Vêrvarslinga på Vestlandet.

Det er torevêret som gjev slike store regnmengder, og at no har det nådd fylkesgrensa mellom Rogaland og Hordaland. Modellane for dei neste timane viser at det kjem lite nedbør i ytre strok, og mykje i indre. Prognosane seier at det kan koma mellom 30 og 60 mm nedbør i løpet av seks timar i ettermiddag og kveld. – Når det er slikt byevêr, så er det alltid vanskeleg å vita kor mykje regn som faktisk vil koma, så det er litt spanande, seier Mette Skjerdal.