Tore døde på Utøya – minnelegat utdanner politiske talenter i Afrika

Søndag er det syv år siden terrorangrepet mot regjeringskvartalet og AUFs sommerleir på Utøya. 77 mennesker ble drept 22. juli 2011.

Et av ofrene var 21 år gammel Tore Eikeland fra Valestrand på Osterøy. Eikeland var leder i Hordaland AUF og ble av statsminister Jens Stoltenberg beskrevet som en av partiets mest talentfulle ungdommer.

Fotballentusiasten ble politisk interessert som 14-åring og utmerket seg med sine glødende taler.

Fem år på rad besøkte Tore Utøya, og han stod på liste til valget høsten 2011 for å bli en av partiets representanter i fylkestinget.

Syv år etter terrorangrepet setter Tore Eikeland fra Osterøy fortsatt spor etter seg.

MINNE: Tore Eikeland ble funnet på Kjærlighetsstien på Utøya sammen med ni andre ungdommer. Foto: Christian Lura / NRK

Minnes hans visjon

I 2013 etablerte familien og Peter Slowe, grunnleggeren av Projects Abroad – en av verdens største formidlere av frivillig arbeid, Tore Eikelands legat. Formålet var å videreføre og minnes Tores visjoner og idealer.

– Tanken hans var at vi er utrolig privilegerte i Norge. Sånn er det ikke i mange andre land og særlig ikke i Afrika. Han mente utdanning var løsningen for å få et land frem, sier faren Ragnar Eikeland, som i årene etter sønnens død var leder for støttegruppen i Hordaland.

Broren Robert Eikeland er i dag et av styremedlemmene i legatet. Til nå har legatet hjulpet 400 barn i Ghana og Sør-Afrika. Her får de utdanning og lærer om politikk og demokrati.

SUVENIR: På veggen hjemme hos familien henger suvenirer fra deres besøk på skolen i Akokoa i Ghana. Foto: Christian Lura / NRK

Oppfordrer til politisk diskusjon

Familien Eikeland har selv besøk en av skolene. Da de kom frem til landsbyen Akokoa i Ghana, lyste navnet Tore Eikeland mot dem på et skilt langs veien.

– De hadde jobbet som besatt de siste dagene for å få klart skiltet med navnet hans på. Det var utrolig sterkt, sier Ragnar Eikeland.

STYREMEDLEM: Broren Robert Eikeland (til v.) er i dag styremedlem i Tore Eikelands legat. Her er han sammen med faren Ragnar Eikeland. Foto: Christian Lura / NRK

Legatet drifter også en skole i landsbyen Lavender Hill i Sør-Afrika. Fokuset på begge skolene er intellektuell stimuli og en oppfordring til politisk diskusjon. Debatt-trening er naturlig nok en del av skolehverdagen.

– Han ville nok vært godt fornøyd. Internasjonal solidaritet lå hans hjerte nært, sier broren Robert.

Et arbeid i Tore Eikelands ånd, mener familien.

– Vi føler at en del av det arbeidet han ønsket å få til, nå blir videreført. Det gir oss veldig mye, sier Ragnar.