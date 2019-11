Tomren (KrF) tar ikke gjenvalg

Fylkespolitiker Tom Sverre Tomren fornyer ikke medlemsskapet i KrF i 2020, som følge av at Hareide gir seg på Stortinget. – Jeg meldte meg inn på grunn av at jeg hadde stor tro på Hareide sine visjoner om et grønt solidarisk og åpent KRF, skriver han på Facebook.