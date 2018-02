Tommy (18) signert av stjernelag – tjener 20.000 i måneden

– Jeg begynte å spille da jeg var rundt åtte år gammel, og har spilt hver dag siden.

Etter at Tommy Le fra Bergen hørte at han kunne tjene penger på å spille dataspill, bestemte han seg for å satse.

Nå er han en av Europas beste Dota 2-spillere. Han spiller ti timer for dagen, og har en fast månedslønn på rundt 20 000 kroner.

Premiepenger fra turneringer kommer i tillegg til den faste lønnen.

Droppet ut av skolen

Etter ungdomsskolen startet 18-åringen på e-sportlinjen på Garnes videregående, en toppidrettslinje for dataspill. Etter hvert valgte han å droppe ut.

Han forstod at han måtte dedikere enda mer tid til spillingen om han skulle bli best.

DOTA 2 (Defence of the Ancients) Ekspandér faktaboks DOTA 2 er utviklet av spillselskapet Valve og er en spillmodifikasjon av Warcraft III: Reign of Caos og Warcraft III: The Frozen Throne.

Spilles i omganger med ti spillere inndelt i to lag.

Lagene starter i hvert sitt hjørne av et diagonalt brett. Målet med spillet er å ødelegge motstanderens hovedbygning: «The Ancient». Før en gjør det må lagene minimum ødelegge alle tårnene i en av tre «lanes» på brettet. To av dem er på siden, og en er i midten.

Før spillets start må hver spiller velge seg en «hero» som bestemmer spillerens rolle i spillet. Det er 116 «heroes» tilgjengelig pr. nå. Nettopp mangfoldet av «heroes» gjør DOTA 2 til et taktisk komplisert spill.

DOTA 2 har daglig mellom 6-700.000 samtidige spillere.

Nylig fikk han sitt gjennombrudd og signerte kontrakt med et av verdens beste e-sportlag - svenske «Team Alliance». Laget er basert i Sverige, og Le trener nå med sine lagkamerater.

– Hverdagen min består av fem timer trening med laget mitt, så må jeg forbedre meg på egen hånd.

Med laget spiller han treningskamper mot andre gode lag. Slik forbedrer de kommunikasjonen og planleggingen av nye strategier.

NORGES STØRSTE: Telenorligaen er den største e-sport turneringen i Norge. Foto: Fabian Fjeldvik/Gamer.no

Kun 25-30 profesjonelle i Norge

Forrige uke startet Telenorligaen. Her deltar 4 500 utøvere i det som er Norges største e-sport turnering.

Det er likevel ikke i nærheten av de store, internasjonale turneringene.

18-åringen fra Bergen er en av få, og trolig en av de yngste, i landet som har dette som jobb, forteller daglig leder Stein Marius Wilmann i Norges største e-sportlag «Nordavind».

– Det er kun 25-30 profesjonelle norske gamere. Disse tjener mellom 15-35 000 kroner i måneden.

Fredrik Schieldrop er styreleder i spillhuset GG Bergen. I fjor ønsket de å satse mot Telenorligaen, og satt sammen grupper fra Bergen som skulle konkurrere i turneringen.

HARD KONKURRANSE: Fredrik Schieldrop i GG Bergen understreker at det er hard konkurranse blant e-sportutøvere. Foto: Privat

Schieldrop forteller at det skal mye til for å kunne leve av e-sport.

– Skal du få lønn må du være på et internasjonalt nivå. Det er veldig hard konkurranse, og på samme måte som i ulike sporter, er det ikke alle som kan bli best.

Premiepott på 190 millioner

Tommy Le forteller at hans internasjonale gjennombrudd forhåpentligvis bare er starten på en stor karriere.

Drømmen er å delta i «The International», den største turneringen for Dota 2.

Den arrangeres hvert år i USA og 2017 var den totale premiepotten på over 190 millioner norske kroner.

– Jeg føler jeg lever drømmen nå, men jeg er ikke i mål ennå.