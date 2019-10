Tolv til sjukehus etter ferjebrann

Etter brannen på ferja MF «Ytterøyningen», vart tolv personar frå brannvesenet sendt til sjukehus for observasjon, skriv Kvinnheringen. Årsaka er at dei kan ha blitt utsett for eksponering av flussyre. – Dette var rutinesjekk etter «føre var»-prinsippet, seier brannsjef Atle Josdal til avisa.