Tok seg inn via et stillas

Kommunikasjonsrådgiver i Fiskeridirektoratet, Vegard Oen Hatten, forteller at tyvene tok seg inn i Fiskeridirektoratet via et vindu i tredje etasje. – Det sto det et stillas utenfor bygget i forbindelse med oppussing. Tyvene har brukt dette for å komme seg inn, sier Hatten.