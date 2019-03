Tok ruset mann på stjålet scooter

Politiet stoppet like over midnatt natt en mannlig scooterfører på Minde i Bergen. – Der var det ikke så mye som var på stell, konstaterer operasjonsleder Arve Samsonsen. Scooteren var stjålet. Den hadde også stjålne skilt. – De kom fra en annen tohjuling, sier Samsonsen. Begge tyveriene skal ha skjedd i løpet av torsdag kveld. I tillegg virket mannen i 30-årene ruset, og han var i besittelse av mindre mengder narkotika. Han hadde heller ikke godkjent førerkort. Politiet tok scooteren, men lot mannen gå etter at han erkjente lovbruddene, som han kan vente seg straff for senere.