Tok kvelertak på vekter

En vekter skal ha blitt tatt kvelertak på og utsatt for vold på Danmarks plass i Bergen. I følge politiet skal det ha skjedd da en kvinne ble tatt for butikktyveri. En mann kom også til stedet. Operasjonsleder Bjarte Rebnord sier de nå leter etter de to. Vekteren blir sjekket på legevakten.