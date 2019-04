Tok EM-bronse i bordtennis

Jan Roger Andersson (biletet) frå Hardanger Bordtennisklubb tok onsdag ein overraskande bronsemedalje i herrar singel under bordtennis-EM for døve i Varna i Bulgaria. «Dermed har me i Hardanger BTK ein spelar som kan vera med å ta opp arven etter Tommy Urhaug når det gjeld å skaffa Noreg internasjonale topplasseringar!», skriv Håvard Markhus i Hardanger Bordtennisklubb i ei pressemelding.