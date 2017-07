Tok beslag i førarkort

Ein bergingsbil har køyrt vekk vraket etter at ein personbil køyrde i fjellveggen på riksveg 13 ved Bjørgum. Operasjonsleiar Arve Samsonsen i Vest politidistrikt seier politiet mistenker at den mannlege føraren sovna bak rattet. – Det er teke beslag i førarkortet og mannen er sikta for brot på vegtrafikklova.