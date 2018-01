Toget fra Oslo to timer forsinket

– Nattoget fra Oslo står ved Haugastøl. Det er snart to timer forsinket på grunn av et godstog som har kjørt seg fast i snøen i nærheten av Haugastøl, sier pressevakt i Bane Nor, Kjell Bakken. Dårlig vær gjør opprydningsarbeidet vanskelig, opplyser Bakken.